Ordu'da iş kazası: 1 ölü Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş makinelerinin arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş makinelerinin arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Saytaş (51) taş ocağında kepçe ile taş kırma makinesi arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Saytaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA