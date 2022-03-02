Ordu'da iş insanları yeni sektörlerle ilgili bilgilendirildi

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni üretim sektörleri hakkında bilgilendirme bulunmak amacıyla iş insanlarıyla bir araya geldi.

Güler, Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Murat Şimşek ve iş insanlarının katılımıyla bir restoranda toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üzerinde çalışılmış ve somut olarak ortaya çıkarılmış iş sahaları hakkında bilgilendirme yapan Güler, iş insanlarını birlikte çalışmaya davet etti.

Su şişeleme, aktif karbon üretimi, su sayaçları, tekne üretimiyle ilgili tesisler ile rüzgar tribünleri gibi pek çok yeni iş sektörünü ortaya çıkardıklarını vurgulayan Güler, iş insanlarının bu sektörleri devam ettirebileceğini dile getirdi.

Güler, belirli bir noktaya gelmiş iş sektörleri hakkında değerlendirmede bulunarak, "Sizler de iş yapıyorsunuz, biz de bir şeyleri başlattık. Mesela şu anda Ordu'nun suyu dışarıdan geliyor. Biz Mesudiye'nin suyunu aldık, sizlere göstermek için şişeledik, paketlemesi sizleri bekliyor. Onayı alınmış, izni çıkmış. İş sizler için şu an hazır. Sadece şişeleme tesisi kurulacak ve bununla para kazanacaksınız. İkinci olarak su sayacı yaptık, yazılımını yaptık. Kullanılıyor ve satıyoruz. Bu da sizler için hazır bir iş." dedi.

Fındık kabuğundan aktif karbon ürettiklerini anlatan Güler, "Hepiniz fındığı kırıp kabuğunu yakıyorsunuz, biz ise fındık kabuğundan aktif karbon yaptık. Bu ürün ile bütün suların, havanın temizlemesi yapılıyor. Bunun fabrikası hazır, isterseniz bunu sizlere devredebiliriz. Biz kimseye rakip olmak istemiyoruz. Yine müşterisi hazır rüzgar türbinlerimiz sizleri bekliyor. İznini aldık, lisansını aldık, sizleri bekliyor. Gelin bunu alın, müşterisi biz olalım. Gelin bu işlerde ortak olalım." diye konuştu.

Tekne imalatı yaptıklarına işaret eden Güler, "Bu da sizler için yeni bir sektör. İsterseniz böyle çalışmaları birlikte yapalım. Bunların hepsi somut çalışmalar. Biz yaptık, siz devam ettireceksiniz. Gerekirse size danışmanlık yaparız. Biz her şeyde varız. Bizimle beraber çalışın." ifadesini kullandı.