Ordu'da iş insanları 8 derslikli özel eğitim uygulama okulu yaptıracak

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş insanları tarafından özel eğitim uygulama okulu inşa ettirilecek.

Fatsa Sanayi ve Ticaret Odası (FATSO) tarafından, 1. ve 2. kademe özel eğitim uygulama okulunu bitiren öğrencilerin, 3. kademedeki eğitimlerini tamamlamaları için planlanan FATSO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Ordu'da göreve başladığından bu yana devlet-vatandaş işbirliğiyle 37'nci okulun protokolünün imzalandığını ve bunun şehir için mutluluk verici olduğunu söyledi.

FATSO Başkanı Tayfun Karataş'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Sonel, "Okul, özel evlatlarımız için yapılacak. Orada eğitim alacak çocuklarımızın aileleri de mutlu olacak. O yüzden çok hayırlı bir iş için hep beraber bir araya gelmiş bulunuyoruz ve mübarek cuma gününde hayırlı bir iş için imza atacağız. Allah sayılarınızı arttırsın." dedi.

Sonel, kentte yapılacak 38'inci okulun protokolünün de gelecek hafta imzalanacağını dile getirdi.

Karataş ise Fatsa ilçesine 8 derslikli bir özel eğitim okulu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Okulun kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için gayret göstereceklerini aktaran Karataş, şunları kaydetti:

"Okul olması önemli ancak engelli okulu olması çok daha önemli. Öyle bir hayra imza atıyoruz ki... Bu yaptığımız hayır biz vefat ettikten sonra da bir annenin, velinin çocuğunu okula getirdiğinde, 'Allah razı olsun buna vesile olandan' demesi bile bizi bu noktada mutlu kılacaktır diye değerlendiriyorum. O yüzden bu hayırda tüm arkadaşlar olarak var olmak istedik ve böylesi güzel, mübarek bir günde, mübarek bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Karataş, katkısı ve desteği olan herkese teşekkür etti.

İlçeye bağlı Evkaf Mahallesi'nde inşa edilecek okula ait protokol, Vali Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Karataş tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli