Ordu'da İş Arayan Kadın Sayısı Arttı

Ordu'da son yıllarda iş için başvuru yapan kadın sayısında artış yaşanıyor. İŞKUR Ordu İl Müdürlüğü'ne iş başvurusu yaptırarak dosya açtıran kadın sayısı son üç yılda sürekli arttı.

İŞKUR Ordu İl Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, 2015 yılında Ordu il genelinde 21 bin 336 işsizden 10 bin 742 erkek 10 bin 594 kadın iş aradığını belirterek başvuru yaptı. 2016 yılında ise 22 bin 659 olan kayıtlı işsiz sayısında 11 bin 88 erkek iş başvurusu yaparken iş arayan kadın sayısı 11 bin 571'e yükseldi. 2017 yılında ise 22 bin 623 olan kayıtlı işsiz sayısında 10 bin 956 erkek iş başvurusu yaparken iş arayan kadın sayısı 11 bin 667'ye yükseldi.

Yetkililer, daha çok yalnız veya çocuklarıyla birlikte yaşayan kadınlar ile evli olup ev ekonomisine yardımcı olmak isteyen kadınların iş başvurusu yaptığını, bir kısmının ise 'evde iki maaş' düşüncesiyle iş aradığını belirttiler. - ORDU