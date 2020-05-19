Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı
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Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı

Ordu'da ırmaktan genç bir kadının cansız bedeni çıkartıldı.

Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı
19.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:31

Ordu'da ırmaktan genç bir kadının cansız bedeni çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesinde bulunan Melet Irmağı'na bir kişinin atladığına dair ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Bunun üzerine itfaiye ve deniz polis ekipleri suya girerek, bölgede arama çalışması başlattı. Bir süre devam eden arama çalışmalarının ardından Pınar Sarı (28) isimli kadının cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Bir kişinin gözaltına alındığı konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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