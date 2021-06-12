Ordu'da ipekböcekçiliği başladı

Fındık, kivi ve bal üretiminde Türkiye genelinde lider durumunda olan Ordu'da ipekböcekçiliği başladı.

Fındık, kivi ve bal üretiminde Türkiye genelinde lider durumunda olan Ordu'da ipekböcekçiliği başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kırsal kalkınma hamlesi büyüyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için alternatif ürünlere bir yenisini daha ekleyerek "İpekböcekçiliği" projesini başlattı.

Ordu'da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturuyor.

Üreticiyi desteklemek adına bir yandan milyonlarca yazlık ve kışlık sebze fidesini üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da kaderine terk edilen ancak büyük bir gelir kapısı olan ipekböcekçiliğine can vermek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Ünye ve Kumru ilçesindeki çiftçilere dut fidanı ve besleme evinde kullanılmak üzere malzeme desteği verildi.

Proje ile birlikte, Türkiye'nin en fazla fındık üretimine sahip olan kentte, üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirmesi hedefleniyor.

İpekböcekçiliği diğer tarımsal faaliyetlerin yanında kolaylıkla yapılabilen, yılda sadece 35 günlük bir üretim süreci olan, pazarlama sorunu olmayan, özellikle kırsaldaki kadınlar ve küçük aile işletmeleri tarafından rahatlıkla yapılabilen bir tarım faaliyeti. Karadeniz Bölgesi'nde Mayıs ayının 20'si itibarıyla içerisinde ipek böceği larvalarının olduğu kutular Koza Birlik tarafından üreticilere ücretsiz olarak veriliyor. Haziran ayı sonu itibarıyla da elde edilen kozalar Koza Birlik tarafından üreticilerden alınıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı