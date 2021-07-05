Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Ordu'nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşerek beton zemine çakılan bir işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşerek beton zemine çakılan bir işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada yapımı devam eden inşaatta çalışan F.Ö.isimli bir işçi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine kafasının üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, F.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, işçinin cenazesi ise Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İnşaat firması sahibinin, savcılık kararıyla gözaltına alındığı öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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