Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Efirli Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında çalışan F.Ö. (56), dengesini kaybederek birinci kattan düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

F.Ö'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkili firma sahibi, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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