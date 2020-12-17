Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

17.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:46
Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çamaş ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Edirli Mahallesi'nde Muharrem Gündüz, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gündüz'ün cesedi incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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