Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın 10'uncu katında çalışan İsa Yüksel (40), dengesini kaybederek zemine çakıldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Yüksel'in cenazesi, Ordu Devlet Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ORDU

Kaynak: İHA