Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
09.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:52

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın 10'uncu katında çalışan İsa Yüksel (40), dengesini kaybederek zemine çakıldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Yüksel'in cenazesi, Ordu Devlet Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ORDU

Kaynak: İHA

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