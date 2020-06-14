Ordu'da inşaatta göçük: 1 ölü, 8 yaralı
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Ordu'da inşaatta göçük: 1 ölü, 8 yaralı

Ordu'da inşaatta göçük: 1 ölü, 8 yaralıORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi.

14.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:10

Ordu'da inşaatta göçük: 1 ölü, 8 yaralı

ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi. Enkaz yığını altından çıkarılan 8 işçi yaralanırken, 1 işçi hayatını kaybetti.

Kentte akşam saatlerinde, Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 8 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen göçükte ekiplerce başlatılan çalışmada, Raif Taş adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Taş'ın cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Göçük nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ordu'da inşaatta göçük: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA

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