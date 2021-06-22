Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da bir inşaatta bulunan ve nesli tükenmekte olan örümcek maymununun yeni adresi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi oldu.

Ordu'da bir inşaatta bulunan ve nesli tükenmekte olan örümcek maymununun yeni adresi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, örümcek maymunu Ordu'nun Ünye ilçesinde bir inşaatta yaralı halde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri aracılığıyla veteriner hekimlerce tedavi altına alınan ve 7-8 aylık olduğu değerlendirilen örümcek maymunu tedavisinin ardından Kayseri'ye getirildi.

Türkiye'ye getirilişi özel izne tabi olan, doğal ortamı dışında bakmanın ve beslemenin yasak olduğu örümcek maymunu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürüyor.

160 türden bin 560 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde, örümcek maymununun sağlığı ile yakından ilgileniliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin