Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı - Haberler
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Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı.

Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, inşaattan hırsızlık gerçekleşmesi üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ve Jandarma Asayiş Timler, 5 kişiyi hırsızlık eylemlerinde kullandıkları araç ve malzemelerle yakaladı. Suçlarını itiraf eden şahıslar mahkemeye sevk edildi. - ORDU

Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum
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