Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi

Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

05.11.2019 15:34
Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde, dün, inşaat halindeki iki katlı evinin balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan Burhan Ocak (64), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ocak'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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