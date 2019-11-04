Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

04.11.2019 17:04
Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızlı Mahallesi'nde Burhan Ocak'ın (64) inşaat halindeki iki katlı evinin balkonu çöktü.

Bu sırada balkondaki kalıpları söken Ocak, beton blokların altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Ocak, 112 Acil Servis ekibince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ocak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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