Ordu'da inşaat boşluğunda cesedi bulunan Çakıcıoğlu, toprağa verildi

04.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:28

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir inşaatın merdiven boşluğunda cesedi bulunan Sedat Çakıcıoğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

45 yaşındaki Çakıcıoğlu'nun Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Çakıcıoğlu'nun cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Yazkonağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çakıcıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu da katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Sedat Çakıcıoğlu'nun (45) cesedi, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde, 4 katlı inşaat halindeki binayı gezmeye gelen müşteriler tarafından dün merdiven boşluğunda bulunmuştu.

Kaynak: AA