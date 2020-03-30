Ordu'da il sınırı girişindeki 5 noktada kontroller sürdürülüyor Ordu Valisi Seddar Yavuz, 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetim faaliyetlerinde, bugün saat 08.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetim faaliyetlerinde, bugün saat 08.00 itibarıyla bin 911'i özel, 505'i ticari araç olmak üzere toplam 2 bin 416 araç kontrol edildiğini, bu araçlarda seyahat eden toplam 5 bin 663 kişinin de sağlık taramasının yapıldığını bildirdi.

Vali Yavuz, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla devlet tarafından alınan tedbirlerin tavizsiz uygulandığını belirtti.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda alınan kararların il genelinde süratle uygulamaya konulduğunu ifade eden Yavuz, il sınırında 5 ayrı yerde kontrol ve denetim noktaları oluşturulduğunu aktardı.

Yavuz, 5 ayrı il sınırı girişinde oluşturulan kontrol noktalarında, ticari araçların yanı sıra özel araçların denetlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kontrol noktalarında görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirler arası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığını kontrol ederek yolcuların sağlık kontrollerini yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor. Yapılan kontrollerde Kovid-19 semptomu tespit edilenler ise karantinaya alınıyor. 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetim faaliyetlerinde, bugün saat 08.00 itibarıyla bin 911'i özel, 505'i ticari araç olmak üzere toplam 2 bin 416 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 5 bin 663 kişinin de sağlık taraması yapıldı."

Vali Yavuz, şehirler arası seyahatlerin Valilik iznine bağlanması tedbiri kapsamında Valilik koordinesinde, ilçe kaymakamları başkanlığında Seyahat İzin Kurulu oluşturulduğunu da kaydetti.

Sahil bantları, mesire ve piknik alanları, park ve bahçelerde çok sıkı kontrol ve denetim yaptıklarını vurgulayan Yavuz, vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratacak bu tür faaliyetlerden, aktivitelerden uzak durmalarını özellikle istediklerini, bu konudaki yasakları da tavizsiz şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Yavuz, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığını anımsatarak, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 755 kişinin ikaz edilerek evine gönderildiğini ancak tüm uyarılara aldırmayan 56 vatandaşa idari işlem yapıldığını ifade etti.

Artvin'de 2 işletme ve 7 kişiye ceza

Artvin'de, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket eden 2 işletme ve 7 kişiye toplam 9 bin 44 lira idari para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA