Ordu'da il dışından getirilen uyuşturucuya operasyon: 1 tutuklama - Haberler
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Ordu'da il dışından getirilen uyuşturucuya operasyon: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da il dışından getirilen uyuşturucuya operasyon: 1 tutuklama

Ordu'da il dışından şehre getirilen çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ordu'da il dışından şehre getirilen çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Yapılan kontroller sonrasında 2 şüpheli yakalanırken şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 970 gram bonzai maddesi, 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıslardan 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Ordu'da il dışından getirilen uyuşturucuya operasyon: 1 tutuklama

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