Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Felek yönetimindeki 52 ABL 001 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle kavşağında Hakan Gül'ün kullandığı 52 FT 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Cengiz Felek, Hakan Gül ve beraberindeki Belgin Koç, Fatih, Gamzenur ve Sılanur Kahraman, sevk edildikleri çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Son Dakika | Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi
Son Dakika | Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Gülben Ergen Burcu Biricik
Spor Muslera Eda Erdem Caner Erkin Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:33:40. #1.16#

title