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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
08.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:10

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu'dan Perşembe ilçesine giden C.A yönetimindeki 26 FU 029 plakalı otomobil, Kumbaşı mevkisinde karşı yönden gelen E.Y'nin yönetimindeki 34 YA 6917 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ile itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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