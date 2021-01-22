Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

22.01.2021 22:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:32
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buğra Yıldız yönetimindeki 06 BAU 095 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Yıldız'ın kullandığı araçtaki AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Turan ve Demet Canlı yaralandı.

Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazası geçiren İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Turan ile Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeleri Demet Canlı ve Buğra Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sağlık durumlarının iyi olması bizleri sevindirmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Jennifer Lopez Seren Serengil Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 22:32:35. #1.15#
title