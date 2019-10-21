Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sezgin Kelleci yönetimindeki 55 NJ 168 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Dinlemek'in kullandığı 52 EC 625 plakalı otomobil, Örencik Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Efrahim Kelleci, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kelleci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.