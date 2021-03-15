Ordu'da iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ordu'da iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

15.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:52
Ordu'da iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ordu'da iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ordu'da iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kabataş ilçesine bağlı Beylerli ve Kuzköy mahallelerinde, pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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