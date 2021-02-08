Ordu'da iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ordu'da iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

08.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:10
Ordu'da iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ordu'da iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ordu'da iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesine Büyükkoç ve Küçükkoç mahallelerinde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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