Ordu'da iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Ordu'da cinayet ve gasp suçlarından tutuklu bulanan sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ordu'da cinayet ve gasp suçlarından tutuklu bulanan sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği gerekçesiyle Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Çayıroğlu'nun, aynı ilçeye bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, müşteki Necayi Köseoğlu, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çayıroğlu, üzerine atılı suçları işlemediğini ve iddiaların soyut anlatımdan öte gitmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın, "nitelikli yağma" suçundan da 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanık Çayıroğlu, "cinayet" suçundan tekrar hakim karşısına çıktı

Sanık Çayıroğlu, Akkuş ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşmasına da katıldı.

Sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, Hasan Bayram'ın öldüğünü sosyal medyadan öğrendiğini savunarak, "Ben bu olayın içinde değilim. Ben kimseyi öldürmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "nitelikli yağma" suçundan ise 12 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Çayıroğlu, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çayıroğlu hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.

Sanık hakkında, 25 Şubat'ta görülen davada, 5 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 ayrı nitelikli yağma suçundan ise 12'şer yıl hapis cezası verilmişti.

Çayıroğlu, Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada ise suça yönelik yeterli delil bulunmaması nedeniyle bu dosyadan beraat etmişti.

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Hasan Bayram ve Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davaların duruşmaları da ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk