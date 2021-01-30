Ordu'da iki katlı ahşap ev yandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'nde Mehmet Özkan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli