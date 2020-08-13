Ordu'da iki iş insanı anaokulu yaptırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da iki iş insanı anaokulu yaptırıyor

Ordu'da hayırsever iş insanları Hamza Günay ve Recep Kuş tarafından Gölköy ilçesine Anaokulu yaptırılacak.

Ordu'da iki iş insanı anaokulu yaptırıyor
13.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:04

Ordu'da hayırsever iş insanları Hamza Günay ve Recep Kuş tarafından Gölköy ilçesine Anaokulu yaptırılacak.

Hayırsever iş insanları Hamza Günay ve Recep Kuş tarafından Gölköy ilçesinin Kuşluvan Mahallesi'nde yaptırılacak. Anaokulunun yapım protokolü, valilik makamında Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş adamları tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 24 Şubat 2020 tarihinde 'Okullardan Yarınlara' sloganıyla eğitime destek kampanyası düzenlendiğini hatırlatarak, Gölköy ilçesinde Anaokulu yaptıracak hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Ordu içinde ve Ordu dışında çok değerler bulunduğuna dikkat çeken Vali Sonel, eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, "Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak olan okullarımızda çocuklarımız öğrenim görecek. Vatanına, memleketine, milletine, bayrağına bağlı fertler olarak en güzel hizmetlerde bulunacaklar. Ordumuz adına, geleceğimizin teminatı çocuklarımız adına hayırsever iş insanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Anaokulumuz ülkemize, milletimize, çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Anaokulu yapımı protokol imza töreninde hazır bulunan Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "İlçemiz adına Valimiz Tuncay Sonel'e ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Okullardan Yarınlara' eğitime destek kampanyasına diğer iş adamlarımızdan da destek vermelerini bekliyorum" dedi.

Hayırsever Gölköylü iş insanı Hamza Günay ise yaptığı konuşmada, yıllardır gurbette çalıştıklarını, istihdam sağladıklarını söyleyerek, "Yanımızda çalışan, emek veren işçilerimiz bizler için çok değerli. Çalışanlarımız ve şirketimiz adına okul yaptırmaya karar verdik. Sayın Valimizin yakın ilgisi bizleri çok memnun etti. İlimize yapılacak her hizmette, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim" diyerek, Vali Tuncay Sonel'e teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından, Gölköy ilçesinin Kuşluvan Mahallesi'nde yaptırılacak anaokulunun protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş insanları Hamza Günay ve Recep Kuş tarafından imzalandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı 3. Sayfa
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Magazin
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Güncel
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Yaşam
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobile çarpıp cami duvarına girdi: 8 asker yaralı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobile çarpıp cami duvarına girdi: 8 asker yaralı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Ordu'da iki iş insanı anaokulu yaptırıyor - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 15:19:52. #1.15#
title