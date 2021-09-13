Ordu'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Çevre Yolu'nda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Ahmet Çubuk (53) yönetimindeki 52 LA 968 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet ile eşi Nigar Çubuk (50), Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlçenin Çatalpınar Mahallesi'nde meydana gelen diğer kazada, Davut Zorlu'nun (27) kullandığı 52 DG 380 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalpınar Deresi'ne düştü.

Kazada yaralanan sürücü Zorlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.