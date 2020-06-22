Ordu'da ikamet harici alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi
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Ordu'da ikamet harici alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Ordu'da, vatandaşların ikametleri haricindeki alanlarda maske kullanmaları kararı alındı.

Ordu'da ikamet harici alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi
22.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:50

Ordu'da, vatandaşların ikametleri haricindeki alanlarda maske kullanmaları kararı alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Devletin, tüm kurumları ile bu salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için her türlü tedbiri aldığı, bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22 Haziran tarihli kararıyla ilimiz genelinde 22 Haziran saat 00.00'dan itibaren vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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