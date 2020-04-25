Ordu'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılacak
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Ordu'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği dağıtılacağı bildirildi.

25.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:38
Ordu'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği dağıtılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ramazan süresince 19 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilçe belediyeleri ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla iftar yemeği verileceği belirtildi.

Yurtlarda kalan sağlık çalışanları için de her gün düzenli yemek veren belediye tarafından mobil mutfak tırlarından iftar ve sahur yemeği dağıtımı da yapılacağı aktarılan açıklamada, ayrıca mesaiye kalan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de yemek verileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sıkıntılı süreçlerin yaşandığı bu zamanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Güler, ramazanın da gelmesiyle birlikte yardımlaşma ve dayanışmayı daha fazla artırdıklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"İslam alemimizin gelenekselleştirdiği buluşmalar bu yıl olmayacak. İftar çadırları kurulmayacak, sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz ama biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu sıkıntılı süreçte her zaman vatandaşımızla birlikte olacağız. Bu yıl ki ramazan ayı, yardımlaşmanın en fazla olduğu yıl olacak. Bilmeliyiz ki biz çok güçlü bir milletiz. Bu zorlu günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz. Daha nice ramazanlar, daha nice bayramlar göreceğiz."

Kaynak: AA

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