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Ordu'da ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek veriliyor

AA, Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek veriliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Buharalı Şakir Efendi Aşevinde hazırlanan yemekler, her gün yaklaşık 1000 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Buharalı Şakir Efendi Aşevinde hazırlanan yemekler, her gün yaklaşık 1000 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl hizmete giren aşevinde gece saat 2'de mesaiye başlayan ekipler, sabah 6'ya kadar üç çeşit sıcak yemek çıkarıyor.

Hijyenik koşullarda kişiye özel hazırlanan yemekler, gıda mühendislerinin onayından geçerek tansiyon, şeker, kolesterol gibi hastalığı bulunan vatandaşların yiyebileceği şekilde yapılıyor.

16 personel ve 5 araçla dağıtılan yemekler, sıcaklığının korunması için muhafazalı kaplarla taşınıyor. Böylelikle vatandaşlar sofralarında yemeklerini sıcak yeme imkanı buluyor.

Yemeklerde kullanılan malzemeler ise Büyükşehir Belediyesinin Alım Garantili Sözleşmeli Tarım Modeli Projesi kapsamında Ordulu üreticilerin ürettiği ürünlerden tercih ediliyor.

Her gün yaklaşık 1000 kişinin yemek ihtiyacı karşılanırken, aşevi açıldığı günden bu yana toplamda 360 bin sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yemek Tarifi, Güncel, Haber

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