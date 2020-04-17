Ordu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sürüyor Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin, zor günlerin yaşandığı bu süreçte yaptığı sosyal hizmetleriyle vatandaşları mağdur etmemek için çalıştığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yumurta, ekmek, gıda ve hijyen paketi dağıtımının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bunların yanına meyve ve sebzenin de olduğu bir paket eklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, geçirilen bu zor günlerde vatandaşlar için çalıştıklarını ve sunmuş oldukları sosyal hizmetlerde sınır tanımadıklarını vurguladı.

Güler, bu süreçte evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kapı kapı gezerek yardım elini uzattıklarına işaret ederek, "İçerisinde temel ihtiyaçların yer aldığı gıda ve hijyen paketlerine bir yenisini daha ekleyerek sebze ve meyve dağıtımı da yapıyoruz. Geçirdiğimiz bu zorlu süreçte kentinden kırsalına hiçbir vatandaşımızın zorda kalmasını istemiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların devam edeceğini belirten Güler, "Bu günler birlik ve beraberliğin en üst seviyede olacağı günlerdir. Eminim ki biz bu zor zamanları birlikte atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA