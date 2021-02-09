Ordu'da ihracata katkı sunacak Ünye Limanı'nda çalışmalar sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı'ndaki çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarda önemli mesafe alındığı belirtildi.

Belediyenin iştiraki ORBEL AŞ tarafından yürütülen çalışmanın 1,5 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 50 milyon lira yatırım yaptığı proje tamamlandığında şehrin ekonomisine önemli katkılar sunacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, liman içinde kapasite artırımı ve teknolojik yenilik başta olmak üzere birçok yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Limanın kapasite artırımını sağlamak ve geleceğin konteyner limanını ortaya çıkarmak için ekiplerin gece gündüz çalıştığına dikkati çeken Alp, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve başladığı günden itibaren üzerinde özel olarak çalıştığı bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Şu an liman içinde çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Alp, liman içinde şu an kum tarama gemisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gemi 8 metre derinliğindeki zeminde tarama işlemi yapıyor. Tarama işleminden sonra zemin ıslah edilecek. Islah edilen zemin üzerine daha sonra oluşturulan özel kalıplar dalgıçlar vasıtası ile deniz içerisine yerleştirilecek. Santim santim yapılan bu çalışmalarda önemli bir mesafeyi katettik. Ünye Limanı tamamlandığında 3 gemi rahatlıkla rıhtıma yanaşıp yük doldurma ve boşaltma işlemi yapılabilecek. Ayrıca 150 metre olan mevcut rıhtım yapılacak çalışma ile 2 katına çıkartılacak. Şu ana kadar 28 metrelik bölüm tamamlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli