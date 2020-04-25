Ordu'da iftar yemekleri kapıya teslim
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Ordu'da iftar yemekleri kapıya teslim

Ordu'da iftar yemekleri kapıya teslim Ordu'da 19 ilçede ihtiyaç sahiplerinin kapısına iftar yemekleri dağıtımı yapılıyor Yurtlarda kalan sağlık çalışanları için de mobil mutfak tırı hizmet veriyor Ordu'da her yıl Ramazan ayında ilçelerde düzenlenen iftar yemekleri yerine ihtiyaç sahiplerine...

25.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:36
Ordu'da iftar yemekleri kapıya teslim

Ordu'da iftar yemekleri kapıya teslim

Ordu'da 19 ilçede ihtiyaç sahiplerinin kapısına iftar yemekleri dağıtımı yapılıyor

Yurtlarda kalan sağlık çalışanları için de mobil mutfak tırı hizmet veriyor

ORDU - Ordu'da her yıl Ramazan ayında ilçelerde düzenlenen iftar yemekleri yerine ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda kolisi, hijyen paketi, meyve sebze, yumurtası ve ekmek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken Ramazan ayının gelmesiyle birlikte harekete geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı boyunca 19 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilçe belediyeleri ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla iftar yemeği dağıtıyor.

Bu süreçte kendilerine tahsis edilen yurtlarda kalan sağlık çalışanları için de her gün düzenli yemek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak tırları ile iftar ve sahur yemeği dağıtımı da yapıyor.

Yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca sürecek

Sıkıntılı süreçlerin yaşandığı bu zamanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde her zaman vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte yardımlaşma ve dayanışmamızı daha fazla artırdık. Bu anlamda Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza iftar yemeği dağıtımı yapmaya başladık" dedi.

Sağlık çalışanları için mobil mutfak tırı

Kendilerine tahsis edilen yurtlarda kalan sağlık çalışanları için mobil mutfak tırı tahsis ederek iftar ve sahur yemeklerini vereceklerini belirten Başkan Güler, "İslam alemimizin gelenekselleştirdiği buluşmalar bu yıl olmayacak. İftar çadırları kurulmayacak, sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz. Ama biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu sıkıntılı süreçte her zaman vatandaşımızla birlikte olacağız. Bu yıl ki Ramazan ayı yardımlaşmanın en fazla olduğu yıl olacak. Bilmeliyiz ki biz çok güçlü bir milletiz. Bu zorlu günlerinde üstesinden birlikte geleceğiz. Daha nice Ramazanlar daha nice bayramlar göreceğiz" diye konuştu.

Ordu'da iftar yemekleri kapıya teslim

Kaynak: İHA

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