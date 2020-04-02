Ordu'da içme suyuna yanık yağ karıştırdılar
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Jandarma, Çaybaşı, Ordu, Güncel

Ordu'da içme suyuna yanık yağ karıştırdılar

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinin bir mahallesine içme suyu sağlayan depoya kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yanık yağ olduğu düşünülen madde döküldü.

02.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:06
Ordu'da içme suyuna yanık yağ karıştırdılar

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinin bir mahallesine içme suyu sağlayan depoya kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yanık yağ olduğu düşünülen madde döküldü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (OSKİ) Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposuna kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yanık yağ olduğu düşünülen madde döküldüğü tespit edildi. Muhtarın bilgi vermesi üzerine olay yerine giden jandarma ve halk sağlığı ekipleri, bölgede tespit yaparak tutanak tuttu. Yapılan tespitte su kalite parametreleri ölçülen suyun, bulanıklık, renk ve koku açısından standart değerlere uygun olmadığı belirlendi.

Depo tahliye edilerek mahalleye su akışı kesildi

Konu ile ilgili OSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çaybaşı İlçesi Köklük Mahallesi içme suyu deposuna 01.04.2020 tarihinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından tahminen yanık yağ olduğunu düşündüğümüz bir madde döküldüğü muhtarın bilgi vermesi üzerine tespit edilmiştir. Olay yerine jandarma ve halk sağlığı ekipleri gelerek tespit yapmış ve tutanak tutulmuştur. Konuyla ilgili OSKİ Arıtmalar Daire Başkanlığı'na bilgi verilmiş ve bölgeye gelen arıtma tesisleri ekibi tarafından depodan numune alınmıştır. Depo tahliye edilerek mahalleye su akışı kesilmiştir. Muhtar vasıtası ile mahalle halkına bilgi verilerek su kullanılmaması konusunda uyarı yapılmıştır. Deponun temizliği için Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'na bağlı Depo ve Terfiler Şube Müdürlüğü bilgilendirilerek temizlik ekibi istenmiştir. 02.04.2020 tarihinde depo temizlik ekibi bölgeye gelerek deponun temizlik çalışmasına başlamıştır. Temizlik çalışması ardından temiz su tahliyesi şebekeye verilerek, tahliye işlemleri sonrasında suyun kullanımı sağlanacaktır."

Bölgede devriye birlikleri bulundurulacak

Öte yandan hafta içinde aynı bölgede vatandaşlar tarafından ishale hattına da zarar verildiğini belirten yetkililer, jandarmaya bu konuda da bilgi verdi. OSKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda bölgede Jandarma Komutanlığı tarafından devriye birlikleri bulundurulmasına karar verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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