Ordu'da hortum böyle görüntülendi
Ordu'da hortum böyle görüntülendi Ordu'da bugün etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında çıkan hortum görüntülendi.
22.08.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:04
Ordu'da hortum böyle görüntülendi
ORDU - Ordu'da bugün etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında çıkan hortum görüntülendi.
Ordu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıksız devam ederken Perşembe ilçesi Yason Burnu açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İHA