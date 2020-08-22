Ordu'da hortum böyle görüntülendi Ordu'da hortum böyle görüntülendi Ordu'da bugün etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında çıkan hortum görüntülendi.

Ordu'da hortum böyle görüntülendi ORDU - Ordu'da bugün etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında çıkan hortum görüntülendi. Ordu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıksız devam ederken Perşembe ilçesi Yason Burnu açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaynak: İHA