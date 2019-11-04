Ordu'da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza

04.11.2019 15:32

Ordu'da sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkartılmasına yönelik hızlı araç kullanımının önlenmesine yönelik uygulamalar devam ediyor.



1 Kasım 2019 tarihinde 14 Jandarma Trafik Timi tarafından 15.00-17.00 saatleri arasında hızlı araç kullananlara yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirildi.



Yapılan denetimlerde toplam 752 araç kontrol edilirken 76 araç sürücüsüne toplamda 17 bin 602 lira trafik idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.



Denetimlerde 44 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan 13 bin 131 lira, 27 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan 2 bin 700 lira, 4 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan 940 lira, 1 bir şahsa taşıt yolu üzerinde hayvanını başıboş bırakmaktan 108 lira ceza uygulandı. - ORDU

Kaynak: İHA