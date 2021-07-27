Ordu'da hız sınırını aşanlara tolerans gözetilmiyor

Ordu'da trafik denetimlerinde hız sınırını aşanlara karşı tolerans gösterilmiyor.

Ordu'da trafik denetimlerinde hız sınırını aşanlara karşı tolerans gösterilmiyor.

12-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında İl geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 71 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 31 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 52 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 366 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 841 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 158 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 20 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 99 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerle 176 araç trafikten men edilirken 71 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı