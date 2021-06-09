Ordu'da hız sınırına taviz yok
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Ordu'da hız sınırına taviz yok

Ordu'da hız sınırına taviz yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da trafik denetimlerinde hız sınırını aşan sürücülere taviz verilmiyor.

Ordu'da trafik denetimlerinde hız sınırını aşan sürücülere taviz verilmiyor.

İl geneli polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 16 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 17 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 182 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 927 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 43 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 83 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 9 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 33 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 63 araç trafikten men edilirken 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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