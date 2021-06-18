Ordu'da hız radarı affetmiyor
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Ordu'da hız radarı affetmiyor

Ordu'da hız radarı affetmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da trafik denetimlerinde hız sınırını aşan sürücülerin gözünün yaşına bakılmıyor.

Ordu'da trafik denetimlerinde hız sınırını aşan sürücülerin gözünün yaşına bakılmıyor.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 42 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 21 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 162 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 875 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 130 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 83 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 30 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 104 araç trafikten men edilirken 42 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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