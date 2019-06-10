Ordu'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ordu'da 6 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, çalınan malzemelerle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Ünye ve çevre ilçelerde son 3 ayda meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Timi, Ünye Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu değerlendirilen İ.C. (34), çalınan malzemelerle yakalandı.

İ.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA