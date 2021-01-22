Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri ile Olay Yeri İnceleme (OYİT) ekipleri, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası çevresindeki obalarda 14 evden hırsızlık, bir iş makinesine zarar verme ve Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde konut dokunulmazlığı ihlaliyle ilgili fail ya da faillerin tespitine yönelik araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli