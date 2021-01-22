Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

22.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:21
Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri ile Olay Yeri İnceleme (OYİT) ekipleri, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası çevresindeki obalarda 14 evden hırsızlık, bir iş makinesine zarar verme ve Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde konut dokunulmazlığı ihlaliyle ilgili fail ya da faillerin tespitine yönelik araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Stjepan Tomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal iddiasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 16:22:04. #1.15#
title