Ordu'da hijyen denetiminde 45 işletmeye cezai işlem uygulandı - Haberler
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Ordu'da hijyen denetiminde 45 işletmeye cezai işlem uygulandı

Ordu'da hijyen denetiminde 45 işletmeye cezai işlem uygulandı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da zabıta ekiplerince yapılan hijyen denetiminde 45 işletmeye cezai işlem uygulandı.

ORDU (AA) - Ordu'da zabıta ekiplerince yapılan hijyen denetiminde 45 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.

Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için 19 ilçede alışveriş merkezlerindeki işletmeler başta olmak üzere yeme içme sektörüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Fiyat tarifesi, ruhsat, gıda hijyen belgesi ile gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde çalışan personelin bone, eldiven, cerrahi yüz maskesi ve önlük kullanımı, havalandırma bacasının olup olmadığı kontrol edildi.

Yeme içme sektöründe faaliyette bulunan 140 işletme denetlenirken, şartlara uygunluk göstermeyen 45 işletmeye ceza kesildi.

Ordu'da hijyen denetiminde 45 işletmeye cezai işlem uygulandı

Artvin ve Ordu'nun bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilecek

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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