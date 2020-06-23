Ordu'da heyelanların olduğu mahallede sondaj çalışması yapılıyor Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği mahallede, sondaj çalışması başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği mahallede, sondaj çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Topluca Mahallesi'nin, 20 yıldır aralıklarla yaşanan heyelanlar nedeniyle kaydığı belirtildi.

Bugüne kadar mahallede 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise yüksek risk tespit edildiği aktarılan açıklamada, caminin de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, arazilerde yarıklar oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, 13 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunun heyelan nedeniyle çökmesinin ardından, heyelanların önlenmesi için alınan önlemlerin hızlandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 20 yıldan bu yana süregelen bir mağduriyeti gidermek istediklerine işaret etti.

Yaşanan sorunun tespiti ve alınması gereken önlemlerle ilgili, genel sekreterin mahallede incelemelerde bulunduğunu anlatan Güler, "Yaşanan mağduriyetle ilgili verdiği bilgi sonrası, burayla ilgili adımların bir önce atılması için talimat verdik. Ekiplerimiz şu anda sahada ve gerekli çalışmaları yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Güler, yaraların en kısa sürede sarılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Topluca Mahallesi'nde heyelan olan 6 farklı noktada, yerin 200 metre derinliğinde sondaj çalışması yapıyoruz. Bir yandan da zemin etüt alışmalarına devam ediyoruz. Her iki çalışmanın ardından heyelana müdahale etmek için projelendirme aşamasına geçeceğiz. Burada yaşayan mahalle sakinlerimiz rahat olsun. Büyükşehir Belediyemiz tüm imkanlarıyla onların yanında. İnşallah bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturacağız."

Kaynak: AA