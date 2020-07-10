Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplanmaya başladı. Canlı Aktarıyoruz...

Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 80 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı.

Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı
10.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:54

Ordu'nun Korgan ilçesinde 80 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Korgan ilçesindeki 3 mahallede, 1939 yılında Erzurum'da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanların başladığı belirtildi.

Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle heyelanların her geçen yıl artarak devam ettiği aktarılan açıklamada, Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük arazinin günden güne kayarak, yerinden oynamaya başladığı vurgulandı.

Açıklamada, heyelanla birlikte toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan kara yolunda da yaşanan göçmeler ve heyelanlar sonrası yolun zaman zaman trafiğe kapandığı kaydedilerek, 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgilerinin de 3 yılda bir değişkenlik göstermeye başladığına işaret edildi.

Arazi etrafında bulunan ve Sülük Gölü olarak adlandırılan iki gölden kaynaklandığı belirlenen heyelanlar sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgede çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ilk olarak İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı botlarla göllerde derinlik ve suyun eğimine göre keşif çalışması yapıldığı anlatıldı.

"İnşallah bir ay içerisinde çözüme kavuşturacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman da yapılan zemin ve etüt keşifleri sonrası göllerdeki suyun belli bir seviyede tutularak, zemin kaymalarının engellenmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Sürekli heyelanların meydana gelmesi nedeniyle arazi sahiplerinin mülkiyetlerinin değiştiğini anlatan Şişman, "Etüt çalışmalarını yaptık. Drenaj çalışmalarına başlıyoruz. Toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan bir güzergah. Başka bir alternatif yol olmadığı için mutlaka çözülmesi gereken bir güzergah." ifadesini kulandı.

Şişman, bölgeye iki ay önce geldiklerinde Sülük Gölü çevresinde incelemelerde bulunduklarını da hatırlatarak, "Korgan'ı Tepealan ve mahallelere bağlayan yolda kayma olduğunu gördük. Altı su olduğu için 200-300 metrelik bir hat olduğu gibi kayıyordu. Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda ekiplerimizle birlikte çalışmalar yaptık. Daha önce DSİ ve Bakanlık ekipleri gelmiş çözülememiş. Heyelanlar artık o kadar ileri bir boyuta gelmiş ki bahçeler birbirine karışmaya başlamıştı. Çalışmaları başlattık. İnşallah bir ay içerisinde çözüme kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler Dünya
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 3. Sayfa
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?' sorusuna yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Ece Erken Coşkun Sabah
Spor Sergen Yalçın Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Temmuz Sakarya Ayasofya
Şu an buradasınız: Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 17:54:16. #1.15#
title