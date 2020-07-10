Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı Ordu'nun Korgan ilçesinde 80 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 80 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Korgan ilçesindeki 3 mahallede, 1939 yılında Erzurum'da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanların başladığı belirtildi.

Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle heyelanların her geçen yıl artarak devam ettiği aktarılan açıklamada, Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük arazinin günden güne kayarak, yerinden oynamaya başladığı vurgulandı.

Açıklamada, heyelanla birlikte toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan kara yolunda da yaşanan göçmeler ve heyelanlar sonrası yolun zaman zaman trafiğe kapandığı kaydedilerek, 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgilerinin de 3 yılda bir değişkenlik göstermeye başladığına işaret edildi.

Arazi etrafında bulunan ve Sülük Gölü olarak adlandırılan iki gölden kaynaklandığı belirlenen heyelanlar sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgede çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ilk olarak İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı botlarla göllerde derinlik ve suyun eğimine göre keşif çalışması yapıldığı anlatıldı.

"İnşallah bir ay içerisinde çözüme kavuşturacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman da yapılan zemin ve etüt keşifleri sonrası göllerdeki suyun belli bir seviyede tutularak, zemin kaymalarının engellenmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Sürekli heyelanların meydana gelmesi nedeniyle arazi sahiplerinin mülkiyetlerinin değiştiğini anlatan Şişman, "Etüt çalışmalarını yaptık. Drenaj çalışmalarına başlıyoruz. Toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan bir güzergah. Başka bir alternatif yol olmadığı için mutlaka çözülmesi gereken bir güzergah." ifadesini kulandı.

Şişman, bölgeye iki ay önce geldiklerinde Sülük Gölü çevresinde incelemelerde bulunduklarını da hatırlatarak, "Korgan'ı Tepealan ve mahallelere bağlayan yolda kayma olduğunu gördük. Altı su olduğu için 200-300 metrelik bir hat olduğu gibi kayıyordu. Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda ekiplerimizle birlikte çalışmalar yaptık. Daha önce DSİ ve Bakanlık ekipleri gelmiş çözülememiş. Heyelanlar artık o kadar ileri bir boyuta gelmiş ki bahçeler birbirine karışmaya başlamıştı. Çalışmaları başlattık. İnşallah bir ay içerisinde çözüme kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA