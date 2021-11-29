Son dakika haberleri: ORDU'DA HEYELAN KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri: ORDU'DA HEYELAN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ORDU'nun Fatsa-Aybastı karayolunda heyelan meydana geldi.

ORDU'nun Fatsa-Aybastı karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatsa-Aybastı karayolu üzerindeki Çatalpınar Devük mevkisinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine heyelan bölgesine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri: ORDU'DA HEYELAN KAMERADA

Son dakika haberleri: ORDU'DA HEYELAN KAMERADA

Son dakika haberleri: ORDU'DA HEYELAN KAMERADA

Son dakika haberleri: ORDU'DA HEYELAN KAMERADA

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