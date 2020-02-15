Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı
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Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelene heyelanda, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü.

15.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:00
Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı

'nun ilçesinde meydana gelene heyelanda, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü. Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yolu ulaşama kapatırken, istasyon çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, olası riske karşı istasyondaki yakıtı başka tankerlere nakletme çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ORDU

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Kaynak: DHA
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