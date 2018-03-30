Ordu'da Hayvancılığa Rekor Destek

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, "Ordu'da 2002 yılında hayvancılık sektörüne verilen destek 64 bin lira iken, 2017 yılı sonu itibariyle bu rakam 20 milyon lirayı aştı" dedi.

Hayvancılık sektörünün canlanması için son yıllarda bakanlık tarafından büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini, çiftçi ve üreticiye büyük destekler sağlandığını belirten Kemal Yılmaz, "Özellikle son 15 yılda hayvancılığa verilen desteklerde ciddi artışlar sağlanmıştır. Türkiye genelinde 2002 yılında hayvancılığa 83 milyon TL destek verilmişken bu rakam 2017 yılında 46 katlık bir artışla 3,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ordu il genelinde ise 2002'de sadece 64 bin TL olan hayvancılık destekleri 2017 yılında 20 milyon TL'nin üzerine çıkmıştır. 2017 yılında yapılan hayvancılık desteklemelerinin büyük bir kısmını buzağı desteklemeleri oluşturmaktadır. 2017 yılında ilimizde verilen buzağı desteği 13.8 milyon TL'dir. Ayrıca ilimizde şu ana kadar 59 modern ahır ağıl yapımına yüzde 50 destek sağlanarak modern örnek işletmeler oluşturulmuştur" diye konuştu.

Meralar ıslah ediliyor

Hayvancılık işletmelerinin maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan kaba yem ihtiyacını karşılamaya yönelik yem bitkileri projesi ile 50 bin hektarı bulan mera arazilerimizde ıslah çalışmaları yapıldığını da kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Yem bitkileri projesi ile Akkuş ve Mesudiye ilçelerimizde kullanılmayan boş arazilerin değerlendirilmesi ve bu alanlarda yem bitkileri üretilmesi amaçlanmıştır. Mera alanlarımızda ise bugüne kadar 28 proje hazırlanmış ve 7 bin hektarda uygulanan 19 proje tamamlanmıştır 3 bin hektar alanda ise 9 adet projemizin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılında da Gölköy Kale ve Mesudiye Yukarı Faldaca Yaylalarında mera ıslah projeleri uygulanacaktır. Tüm bu çalışmalarla ilimizde hayvan mevcudu bundan 3 yıl öncesi ile mukayese edildiğinde büyükbaş hayvan varlığı 120 binden 142 bine, küçükbaş hayvan varlığımız ise 115 binden 130 bin civarına yükselmiştir." - ORDU