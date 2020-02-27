Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası
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Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası

Gürgentepe ilçesinde yaklaşık dört ay önce, 2 büyükbaş hayvan çalınması olayının şüphelileri Tokat'ta yakalandı.

27.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:41
Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası

ilçesinde yaklaşık dört ay önce, 2 büyükbaş hayvan çalınması olayının şüphelileri 'ta yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hırsızlık olayıyla ilgili il ve ilçe ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrası, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişinin Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gürgentepe ilçesine getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedilerek, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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