Ordu'da hayvan barınağı büyütülüyor

01.11.2019 16:26

Ordu Büyükşehir Belediyesince, kentteki hayvan barınağının kapasitesinin büyütüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi içerisinde bulunan ve yaklaşık 30 yıldır geçici takviyelerle sokak hayvanlarına hizmet veren hayvan barınağının, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesinin ardından büyütüldüğü belirtildi.

Mevcut hayvan barınağının yanında Park Bahçe Şube Müdürlüğüne ait sera alanından iki dönümlük alanı barınağa dahil eden başkan Güler'in, yeni oda ve kulübeler yapılmasını sağladığı aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışma ile ilk etapta içinde 5 hayvanın barınabileceği 12 adet oda yapıldı. Aynı alanda sürdürülecek çalışma ile 50 oda daha inşa ediliyor. Böylelikle bakım ve rehabilite altında olan hayvanların geniş ve refah bir alanda barınmaları ve tedavileri sağlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Ünye ilçesindeki eski çöp alanının yanında kötü şartlarda bulunan hayvan barınağının kapatıldığı, Kızılkaya mevkisindeki orman içinde yeni hayvan barınağının yapılması için talimat verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 14 dönüm alanda henüz inşaatı süren barınak alanında 20 adet köpek kulübesi ve kabin bölgeye yerleştirilecek. Orman içinde doğal yaşam alanında yer alan barınak tamamlandığında ise sahipsiz hayvanlar rahat bir alanda yaşama imkanı elde edebilecek. Altınordu ve Ünye ilçesindeki barınaklarda bulunan hayvanların beslenmelerine de büyük önem veriliyor. 2019 yılı nisan ve ekim ayları arasında barınaklarda bulunan hayvanların beslenmeleri için 33 ton yetişkin köpek maması, 3 bin 500 ton yavru köpek maması, bir ton kedi maması ve bir ton yaş mama alımı gerçekleştirilirken, 16 ton yeni mama alımı yapıldı."

Açıklamada, Altınordu ilçesinde bulunan barınağa ocak ve ekim ayları arasında 3 bin 838 sahipsiz köpek getirildiği belirtilerek, "Bunlardan 413'ü hayvan severler tarafından sahiplenildi. 991 köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapılırken, bin adet köpeğe kuduz aşısı yapıldı. 2 bin 154 yaralı köpek ise tedavi edildi. Ünye ilçesinde ise sahipsiz bin 901 köpek barınağa alındı. 17 tanesi hayvanseverler tarafından sahiplenildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA